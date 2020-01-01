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Intel Core i7 10750H против i5 9300H

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 9300H
Intel Core i5 9300H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 9300H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300H and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +51%
2694
Core i5 9300H
1789
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +14%
2732
Core i5 9300H
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +61%
12655
Core i5 9300H
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +18%
1209
Core i5 9300H
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +68%
5374
Core i5 9300H
3197

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 9300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 апреля 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10750H i5-9300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 9300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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