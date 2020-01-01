Intel Core i7 10750H против i5 9300H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 9300H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +17%
479
410
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +51%
2694
1789
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +14%
2732
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +61%
12655
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H +18%
1209
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +68%
5374
3197
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|23 апреля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-10750H
|i5-9300H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
17 (58.6%)
12 (41.4%)
Всего проголосовало: 29
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