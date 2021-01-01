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Intel Core i7 10750H против i5 9300HF

Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 9300HF
Intel Core i7 10750H
Intel Core i5 9300HF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i5 9300HF с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300HF and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1174 и 1037 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +64%
12574
Core i5 9300HF
7682
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 9300HF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 апреля 2019
Цена в момент релиза 395 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Coffee Lake
Номер модели i7-10750H i5-9300HF
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 9300HF
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX

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Комментарии

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