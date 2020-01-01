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Intel Core i7 10750H против i5 9400T

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 9400T

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или десктопный i5 9400T на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400T and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • На 22% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H +34%
2732
Core i5 9400T
2044
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +63%
12655
Core i5 9400T
7777
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H +51%
5374
Core i5 9400T
3560

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i5 9400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10750H i5-9400T
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i5 9400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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