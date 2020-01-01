Главная > Сравнения CPU > Core i7 10750H vs Core i7 1065G7

Intel Core i7 10750H против i7 1065G7

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +42%
12655
Core i7 1065G7
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake
Номер модели i7-10750H i7-1065G7
Сокет BGA-1440 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
18 (69.2%)
8 (30.8%)
Всего проголосовало: 26

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1065G7 или i7 10750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях