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Intel Core i7 10750H против i7 1068NG7

Intel Core i7 10750H
Intel Core i7 10750H
VS
Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 1068NG7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или i7 1068NG7 с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1068NG7 and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 38% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H +20%
12655
Core i7 1068NG7
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и i7 1068NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 января 2020
Цена в момент релиза - 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake
Номер модели i7-10750H i7-1068NG7
Сокет BGA-1440 BGA1344
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics 940

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H Сайт Intel Core i7 1068NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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