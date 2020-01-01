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Intel Core i7 10810U против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i7 10810U
Intel Core i7 10810U
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10810U
1910
Ryzen 5 4600H +73%
3311
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U
8978
Ryzen 5 4600H +63%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U
3780
Ryzen 5 4600H +15%
4356

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 443 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 2
Номер модели i7-10810U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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