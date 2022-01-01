Главная > Сравнения CPU > Core i7 10810U vs Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 10810U против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 10810U
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 10810U
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: Intel Core i7 10810U на 0.8-1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 5500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10810U
4776
Ryzen 5 5500U +49%
7098
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U
8359
Ryzen 5 5500U +59%
13304
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U
3933
Ryzen 5 5500U +24%
4888
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-U Lucienne
Номер модели i7-10810U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 0.8-1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 13-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10810U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i7 10810U и i7 10750H
2. Intel Core i7 10810U и i7 10850H
3. Intel Core i7 10810U и i7 1185G7
4. Intel Core i7 10810U и AMD Ryzen 7 4800U
5. Intel Core i7 10810U и i7 10610U
6. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3500U
7. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 4800H
8. AMD Ryzen 5 5500U и Intel Core i7 1165G7
9. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 5600H
10. AMD Ryzen 5 5500U и Ryzen 5 3550H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i7 10810U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры