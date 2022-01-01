Intel Core i7 10810U против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: Intel Core i7 10810U на 0.8-1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- На 54% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1351 и 1111 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1159
Ryzen 5 5600H +19%
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
4776
Ryzen 5 5600H +111%
10055
Passmark CPU (одноядерный)
2331
Ryzen 5 5600H +28%
2984
Passmark CPU (многоядерный)
8359
Ryzen 5 5600H +107%
17342
Geekbench 5 (одноядерный)
1113
Ryzen 5 5600H +22%
1356
Geekbench 5 (многоядерный)
3933
Ryzen 5 5600H +52%
5970
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|13 мая 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Cezanne
|Номер модели
|i7-10810U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|0.8-1.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8-16x
|33x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|13-25 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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