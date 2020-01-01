Главная > Сравнения CPU > Core i7 10810U vs Ryzen 9 4900H

Intel Core i7 10810U против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i7 10810U
Intel Core i7 10810U
VS
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10810U
1900
Ryzen 9 4900H +128%
4330
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10810U
2417
Ryzen 9 4900H +12%
2695
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U
9043
Ryzen 9 4900H +115%
19430
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U
3809
Ryzen 9 4900H +77%
6740

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 16 марта 2020
Цена в момент релиза 443 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 2
Номер модели i7-10810U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10810U против i7 10750H
2. Intel Core i7 10810U против i7 10850H
3. Intel Core i7 10810U против i7 10510U
4. Intel Core i7 10810U против i7 1165G7
5. Intel Core i7 10810U против i5 10310U
6. AMD Ryzen 9 4900H против Intel Core i7 10750H
7. AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 7 4800H
8. AMD Ryzen 9 4900H против Intel Core i9 9980HK
9. AMD Ryzen 9 4900H против Ryzen 9 4900HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 4900H или Intel Core i7 10810U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях