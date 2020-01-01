Intel Core i7 10810U против i3 10110Y
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц или i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 12.47 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
- На 53% ниже чем у Core i7 10810U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
423
Cinebench R20 (многоядерный)
1959
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10810U +10%
2483
2259
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U +150%
9255
3697
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10810U +16%
1165
1007
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U +129%
3889
1698
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|443 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Amber Lake Y
|Номер модели
|i7-10810U
|i3-10110Y
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Сайт Intel Core i3 10110Y
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|10
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1
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