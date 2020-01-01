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Intel Core i7 10810U против i3 10110Y

Intel Core i7 10810U
Intel Core i7 10810U
VS
Intel Core i3 10110Y
Intel Core i3 10110Y

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц или i3 10110Y с 2-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110Y and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 12.47 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10110Y
  • На 53% ниже чем у Core i7 10810U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U +150%
9255
Core i3 10110Y
3697
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U +129%
3889
Core i3 10110Y
1698

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и i3 10110Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 21 августа 2019
Цена в момент релиза 443 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Amber Lake Y
Номер модели i7-10810U i3-10110Y
Сокет BGA-1528 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 1.1 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт Intel Core i3 10110Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций - SSE4.1

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Комментарии

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