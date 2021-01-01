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Intel Core i7 10810U против i3 1115G4

Intel Core i7 10810U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 10810U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 0.8-1.6 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 11% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 443 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10810U i3-1115G4
Сокет BGA-1528 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 0.8-1.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 13-25 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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