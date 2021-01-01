Intel Core i7 10810U против i3 1115G4
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 0.8-1.6 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 11% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 25 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
420
Cinebench R20 (многоядерный)
1910
Passmark CPU (одноядерный)
2372
Core i3 1115G4 +15%
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U +42%
9004
6351
Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Core i3 1115G4 +10%
1194
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U +47%
3953
2691
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|443 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-10810U
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|0.8-1.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|13-25 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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