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Intel Core i7 10810U против i3 8100

Intel Core i7 10810U
Intel Core i7 10810U
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц или десктопный i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 10810U
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 77% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10810U +35%
1959
Core i3 8100
1451
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U +48%
9255
Core i3 8100
6234
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U +17%
3889
Core i3 8100
3322

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10810U и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 5 октября 2017
Цена в момент релиза 443 долларов 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-U Coffee Lake
Номер модели i7-10810U i3-8100
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 1.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 28x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10810U Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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