Intel Core i7 10810U против i7 10610U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц или i7 10610U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
417
Core i7 10610U +3%
431
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10810U +50%
1910
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2402
Core i7 10610U +5%
2511
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10810U +24%
8978
7259
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10810U +3%
1140
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10810U +4%
3780
3651
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|443 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-10810U
|i7-10610U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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