Intel Core i7 10810U против i7 10750H
Что лучше: Intel Core i7 10810U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
417
Core i7 10750H +15%
479
Cinebench R20 (многоядерный)
1910
Core i7 10750H +41%
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2402
Core i7 10750H +14%
2732
Passmark CPU (многоядерный)
8978
Core i7 10750H +41%
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1140
Core i7 10750H +6%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
3780
Core i7 10750H +42%
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|443 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10810U
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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