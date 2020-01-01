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Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 5 2500U

Intel Core i7 10850H
Intel Core i7 10850H
VS
AMD Ryzen 5 2500U
AMD Ryzen 5 2500U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2500U and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 42% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1089 и 753 балла
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
  • На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +118%
2800
Ryzen 5 2500U
1287
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +49%
2774
Ryzen 5 2500U
1868
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +96%
12827
Ryzen 5 2500U
6557
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +74%
4584
Ryzen 5 2500U
2641

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и AMD Ryzen 5 2500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 26 октября 2017
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen
Номер модели i7-10850H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.7 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт AMD Ryzen 5 2500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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