Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 5 2500U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2500U с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 42% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1089 и 753 балла
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2500U
- На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +38%
485
352
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +118%
2800
1287
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +49%
2774
1868
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +96%
12827
6557
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +46%
1083
744
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +74%
4584
2641
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|26 октября 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт AMD Ryzen 5 2500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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