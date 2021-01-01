Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 38% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 982 и 802 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- На 22% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +36%
494
363
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +71%
2882
1688
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +35%
2871
2133
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +53%
12630
8232
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +23%
994
811
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +9%
3076
2832
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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