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Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i7 10850H
Intel Core i7 10850H
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +43%
2806
Ryzen 5 4500U
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +13%
2784
Ryzen 5 4500U
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +16%
12886
Ryzen 5 4500U
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +13%
1187
Ryzen 5 4500U
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +25%
5418
Ryzen 5 4500U
4322

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10850H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 6
Частота 2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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