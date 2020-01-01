Intel Core i7 10850H против AMD Ryzen 9 3900X
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Ryzen 9 3900X +4%
506
Cinebench R20 (многоядерный)
2806
Ryzen 9 3900X +151%
7044
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +3%
2784
2712
Passmark CPU (многоядерный)
12886
Ryzen 9 3900X +154%
32768
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Ryzen 9 3900X +7%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
5418
Ryzen 9 3900X +121%
12000
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|499 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота
|2.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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