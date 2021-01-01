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Intel Core i7 10850H против Apple M1

Intel Core i7 10850H
VS
Apple M1
Intel Core i7 10850H
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.38 терафлопс
  • На 69% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1254 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10850H
1180
Apple M1 +26%
1486
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10850H
7442
Apple M1 +3%
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H
2730
Apple M1 +37%
3741
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H
12121
Apple M1 +23%
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H
1245
Apple M1 +39%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H
5783
Apple M1 +30%
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 апреля 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-10850H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 27x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10850H
0.38 терафлопс
Apple M1 +584%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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