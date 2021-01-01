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Intel Core i7 10850H против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i7 10850H
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 80% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake Y
Номер модели i7-10850H i3-1000NG4
Сокет BGA-1440 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.7 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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6. Intel Core i3 1000NG4 или AMD Ryzen 5 4500U
7. Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i5 10210U
8. Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i3 1005G1
9. Intel Core i3 1000NG4 или Intel Core i5 10210Y

Комментарии

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