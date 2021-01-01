Intel Core i7 10850H против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- На 80% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +42%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +383%
2882
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +41%
2871
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +193%
12630
Geekbench 5 (одноядерный)
994
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +46%
3076
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-10850H
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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