Intel Core i7 10850H против i3 1110G4
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 31% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1227 и 982 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
2882
Passmark CPU (одноядерный)
2871
Passmark CPU (многоядерный)
12630
Geekbench 5 (одноядерный)
994
Core i3 1110G4 +26%
1250
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +54%
3076
1995
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-10850H
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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