Главная > Сравнения CPU > Core i7 10850H vs Core i3 1115G4

Intel Core i7 10850H против i3 1115G4

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i7 10850H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1169 и 982 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +96%
12630
Core i3 1115G4
6450
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10850H i3-1115G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 12 4
Частота 2.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800HS против Intel Core i7 10850H
2. AMD Ryzen 7 4800H против Intel Core i7 10850H
3. AMD Ryzen 9 4900H против Intel Core i7 10850H
4. Intel Core i7 1165G7 против i7 10850H
5. Intel Core i7 10510U против i7 10850H
6. Intel Core i5 1135G7 против i3 1115G4
7. Intel Core i5 10210U против i3 1115G4
8. Intel Core i5 1035G1 против i3 1115G4
9. Intel Core i3 1005G1 против i3 1115G4
10. Intel Core i3 1125G4 против i3 1115G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1115G4 или i7 10850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях