Intel Core i7 10850H против i5 10300H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +9%
485
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +33%
2806
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +5%
2784
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +45%
12886
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +4%
1187
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +34%
5418
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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