Intel Core i7 10850H против i5 1035G1
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 42% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +14%
485
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +106%
2806
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +18%
2784
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +63%
12886
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +2%
1187
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +51%
5418
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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