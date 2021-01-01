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Intel Core i7 10850H против i5 10400

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i7 10850H
Intel Core i5 10400

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или десктопный i5 10400 на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • На 31% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H
2865
Core i5 10400 +13%
3245
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +1%
12619
Core i5 10400
12496
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H
3056
Core i5 10400 +93%
5884

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10850H i5-10400
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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