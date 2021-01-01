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Intel Core i7 10850H против i5 11260H

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i7 10850H
Intel Core i5 11260H

Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i5 11260H на 2.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1247 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-10850H i5-11260H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10850H
0.38 терафлопс
Core i5 11260H +1%
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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