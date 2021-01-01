Главная > Сравнения CPU > Core i7 10850H vs Core i5 11400H

Intel Core i7 10850H против i5 11400H

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 10850H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 982 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake
Номер модели i7-10850H i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800HS vs Intel Core i7 10850H
2. AMD Ryzen 7 4800H vs Intel Core i7 10850H
3. AMD Ryzen 9 4900H vs Intel Core i7 10850H
4. Intel Core i7 1165G7 vs i7 10850H
5. Intel Core i7 10510U vs i7 10850H
6. Intel Core i7 11800H vs i5 11400H
7. Intel Core i5 1140G7 vs i5 11400H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400H или i7 10850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях