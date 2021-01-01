Главная > Сравнения CPU > Core i7 10850H vs Core i5 1145G7

Intel Core i7 10850H против i5 1145G7

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 10850H
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i5 1145G7 с 4-ядрами на 1.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU): 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1401 и 1254 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +14%
12121
Core i5 1145G7
10638
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10850H i5-1145G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 (80EU)

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.7 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 11-26x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10850H
0.38 терафлопс
Core i5 1145G7 +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 4800HS и Intel Core i7 10850H
2. AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7 10850H
3. AMD Ryzen 9 4900H и Intel Core i7 10850H
4. Intel Core i7 1165G7 и Intel Core i7 10850H
5. Intel Core i7 10510U и Intel Core i7 10850H
6. Intel Core i7 1165G7 и Intel Core i5 1145G7
7. Intel Core i7 1185G7 и Intel Core i5 1145G7
8. Intel Core i7 10610U и Intel Core i5 1145G7
9. Intel Core i7 8665U и Intel Core i5 1145G7
10. Intel Core i5 10500T и Intel Core i5 1145G7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1145G7 или i7 10850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях