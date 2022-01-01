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Intel Core i7 10850H против i5 1240P

Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 10850H
Intel Core i5 1240P

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 38% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1581 и 1150 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10850H
7419
Core i5 1240P +13%
8400
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H
2738
Core i5 1240P +23%
3358
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H
12070
Core i5 1240P +50%
18050
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H
1141
Core i5 1240P +37%
1565
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H
5352
Core i5 1240P +34%
7170
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-P
Номер модели i7-10850H i5-1240P
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 16
Частота 2.7 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10850H
0.38 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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5. Intel Core i5 1240P или Intel Core i5 12500H
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7. Intel Core i5 1240P или Intel Core i5 1250P
8. Intel Core i5 1240P или Intel Core i7 1250U
9. Intel Core i5 1240P или Intel Core i7 1255U
10. Intel Core i5 1240P или Intel Core i5 1245U

Комментарии

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