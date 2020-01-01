Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или i7 10510U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.