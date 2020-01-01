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Intel Core i7 10850H против i7 10700K

Intel Core i7 10850H
Intel Core i7 10850H
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 10850H
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H
12886
Core i7 10700K +50%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10850H и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 389 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10850H i7-10700K
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10850H Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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