Intel Core i7 10850H против i7 10700K
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
485
Core i7 10700K +6%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
2806
Core i7 10700K +74%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2784
Core i7 10700K +9%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
12886
Core i7 10700K +50%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Core i7 10700K +6%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
5418
Core i7 10700K +62%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|389 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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