Intel Core i7 10850H против i7 10710U
Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10710U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 4.14 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
- На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +5%
485
462
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +25%
2806
2245
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +13%
2784
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +29%
12886
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +25%
1187
946
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +229%
5418
1649
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-10710U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.7 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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