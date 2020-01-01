Intel Core i7 10850H против i7 10750H
Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +1%
485
479
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +4%
2806
2694
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +2%
2784
2732
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +2%
12886
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Core i7 10750H +2%
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +1%
5418
5374
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-10750H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i7 10750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
9 (47.4%)
10 (52.6%)
Всего проголосовало: 19
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