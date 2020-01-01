Intel Core i7 10850H против i7 10810U
Что лучше: Intel Core i7 10850H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 10810U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10810U
- На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10850H +16%
485
417
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10850H +47%
2806
1910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10850H +16%
2784
2402
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10850H +44%
12886
8978
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10850H +4%
1187
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10850H +43%
5418
3780
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|443 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-10850H
|i7-10810U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.7 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10850H
|Сайт Intel Core i7 10810U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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