Intel Core i7 10870H против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 25% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1282 и 1111 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 44% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10870H +4%
480
460
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10870H +40%
3689
2644
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10870H +11%
2775
2509
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +14%
15727
13764
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10870H +17%
1301
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +44%
7888
5471
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10870H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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