Intel Core i7 10870H против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1282 балла
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
480
Ryzen 7 5800X +25%
599
Cinebench R20 (многоядерный)
3689
Ryzen 7 5800X +64%
6034
Passmark CPU (одноядерный)
2775
Ryzen 7 5800X +27%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
15727
Ryzen 7 5800X +83%
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Ryzen 7 5800X +31%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
7888
Ryzen 7 5800X +32%
10420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|449 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10870H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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