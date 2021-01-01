Что лучше: Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.