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Intel Core i7 10870H против Apple M1

Intel Core i7 10870H
VS
Apple M1
Intel Core i7 10870H
Apple M1

Что лучше: Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10870H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1282 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10870H +17%
480
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10870H +73%
3689
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10870H
2775
Apple M1 +36%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +3%
15727
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10870H
1301
Apple M1 +35%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +3%
7888
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10870H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 сентября 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-10870H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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8. Apple M1 или Core i7 1165G7
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Комментарии

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