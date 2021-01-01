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Intel Core i7 10870H против Apple M1 Max

Intel Core i7 10870H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 10870H
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 10870H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 363.8 ГБ/c (794%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1217 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10870H
1243
M1 Max +25%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10870H
10029
M1 Max +26%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10870H
2789
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H
15648
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10870H
1225
M1 Max +47%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H
7313
M1 Max +75%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10870H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 сентября 2020 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i7-10870H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 4096
TMUs 24 256
ROPs 3 128
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10870H
0.38 терафлопс
M1 Max +2637%
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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