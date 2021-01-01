Intel Core i7 10870H против Apple M1 Pro
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.38 терафлопс
- На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1217 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1243
M1 Pro +24%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
10029
M1 Pro +23%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
2789
Passmark CPU (многоядерный)
15648
Geekbench 5 (одноядерный)
1225
M1 Pro +44%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
7313
M1 Pro +75%
12785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|-
|Номер модели
|i7-10870H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота
|2.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|2048
|TMUs
|24
|128
|ROPs
|3
|64
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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