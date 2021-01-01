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Intel Core i7 10870H против i5 10300H

Intel Core i7 10870H
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i7 10870H
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 10870H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +79%
15727
Core i5 10300H
8788
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10870H и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 сентября 2020 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-10870H i5-10300H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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