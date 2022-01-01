Intel Core i7 10870H против i5 10500
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или десктопный i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- На 31% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10870H +13%
1227
1088
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10870H +21%
9909
8220
Passmark CPU (одноядерный)
2744
Core i5 10500 +2%
2802
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +16%
15166
13068
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10870H +6%
1216
1151
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +22%
7078
5820
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10870H
|i5-10500
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт Intel Core i5 10500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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