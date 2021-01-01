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Intel Core i7 10870H против Intel Core i5 11300H

Intel Core i7 10870H
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i7 10870H
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или Intel Core i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 10870H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10870H и Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 сентября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake H35
Номер модели i7-10870H i5-11300H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 26-31x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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