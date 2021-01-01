Intel Core i7 10870H против Intel Core i5 11300H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или Intel Core i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10870H +6%
480
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10870H +79%
3689
2062
Passmark CPU (одноядерный)
2775
Passmark CPU (многоядерный)
15727
Geekbench 5 (одноядерный)
1301
1384
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +66%
7888
4746
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-10870H
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|26-31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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