Intel Core i7 10870H против i5 11400H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1427 и 1210 баллов
- На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1227
Core i5 11400H +42%
1737
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10870H +6%
9909
9367
Passmark CPU (одноядерный)
2744
Core i5 11400H +12%
3068
Passmark CPU (многоядерный)
15166
Core i5 11400H +7%
16256
Geekbench 5 (одноядерный)
1216
Core i5 11400H +18%
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +11%
7078
6360
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-10870H
|i5-11400H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|22-27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|128
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
4 (16%)
21 (84%)
Всего проголосовало: 25