Intel Core i7 10870H против i5 12600H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1227
Cinebench R23 (многоядерный)
9909
Passmark CPU (одноядерный)
2744
Passmark CPU (многоядерный)
15166
Geekbench 5 (одноядерный)
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
7078
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-10870H
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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