Intel Core i7 10870H против i7 1065G7
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 67% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10870H +6%
1218
1149
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10870H +121%
9731
4407
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10870H +12%
2723
2436
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +74%
15129
8678
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10870H +67%
6890
4127
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 сентября 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-10870H
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|13x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10870H
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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