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Intel Core i7 10870H против i7 1065G7

Intel Core i7 10870H
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 10870H
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10870H на 2.2 ГГц или i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 10870H
Причины выбрать Intel Core i7 10870H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i7 10870H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10870H +121%
9731
Core i7 1065G7
4407
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10870H +74%
15129
Core i7 1065G7
8678
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10870H и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 сентября 2020 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake
Номер модели i7-10870H i7-1065G7
Сокет BGA-1440 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 64
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10870H
0.38 терафлопс
Core i7 1065G7
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10870H Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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7. Intel Core i7 1065G7 или AMD Ryzen 5 4500U
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Комментарии

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