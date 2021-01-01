Главная > Сравнения CPU > Core i7 10875H vs Ryzen 5 4600HS

Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i7 10875H
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i7 10875H
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1262 и 1103 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +6%
15548
Ryzen 5 4600HS
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i7-10875H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10875H
0.38 терафлопс
Ryzen 5 4600HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10875H и Core i7 10750H
2. Core i7 10875H и Ryzen 7 4800H
3. Core i7 10875H и Ryzen 7 5800H
4. Core i7 10875H и Core i7 11800H
5. Core i7 10875H и Core i7 10870H
6. Ryzen 5 4600HS и Core i7 10750H
7. Ryzen 5 4600HS и Core i7 9750H
8. Ryzen 5 4600HS и Ryzen 5 4600H
9. Ryzen 5 4600HS и Ryzen 7 4800U
10. Ryzen 5 4600HS и Ryzen 5 3550H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600HS или Intel Core i7 10875H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях