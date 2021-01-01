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Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i7 10875H
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i7 10875H
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 10875H
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 1111 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 44% ниже чем у Core i7 10875H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10875H +38%
3609
Ryzen 5 5500U
2618
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10875H +13%
2864
Ryzen 5 5500U
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10875H +15%
16020
Ryzen 5 5500U
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10875H +11%
1237
Ryzen 5 5500U
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +13%
6307
Ryzen 5 5500U
5570

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10875H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10875H Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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