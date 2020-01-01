Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Cinebench R20 (многоядерный)
3585
Passmark CPU (одноядерный)
2846
Passmark CPU (многоядерный)
16290
Geekbench 5 (одноядерный)
1346
Ryzen 5 5600H +4%
1394
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10875H +50%
8595
5726
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1