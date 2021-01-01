Intel Core i7 10875H против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10875H на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10875H
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1233 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Ryzen 5 5600X +15%
590
Cinebench R20 (многоядерный)
3620
Ryzen 5 5600X +21%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
2852
Ryzen 5 5600X +19%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
16001
Ryzen 5 5600X +41%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Ryzen 5 5600X +35%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
6372
Ryzen 5 5600X +33%
8500
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10875H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10875H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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